Breng een virtueel bezoek aan de stand van Citroën!

KLIK HIER OM DE CITROËN-STAND VIRTUEEL TE BEZOEKEN

De kleine C3 valt niet te missen! De Franse stadsauto verrast met zijn volledig nieuwe stijl. De originaliteit zit hem in de zijdelingse “airbumps” en de uitrusting, waaronder een dashcam. Handig bij ongevallen en leuk bij uitstapjes.



De SpaceTourer speelt in een andere categorie. De minibus kan worden gebruikt om passagiers of je gezin te vervoeren, en heeft een vrolijke stijl en een afwerking die een gewone passagiersauto evenaart. De connectiviteit is up-to-date met heel wat uitrusting van andere modellen van het merk.