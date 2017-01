Breng een virtueel bezoek aan de stand van Ford!

KLIK HIER OM DE FORD-STAND VIRTUEEL TE BEZOEKEN

Er staat een discrete maar mooie Belgische première op de stand van Ford: de Ka+. De sympathieke kleine stadswagen zet vooral in op de verhouding prijs/prestaties, in tegenstelling tot zijn voorganger. Hij komt standaard met vijf deuren, biedt verrassend veel ruimte en legt een levendig en speels weggedrag voor. Jammer dat de personalisatiemogelijkheden niet uitgebreider zijn.



Ford buigt zich ook over zijn SUV’s. De Kuga kreeg recent een facelift die hem twee nieuwe afwerkingsniveaus bezorgde: ST Line en Vignale. Die laatste is een premiumuitvoering die ook op de grote Edge beschikbaar is. Liefhebbers van sportieve modellen kunnen steeds gaan dromen bij de Mustang en Focus RS.