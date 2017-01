Breng een virtueel bezoek aan de stand van Nissan!

KLIK HIER OM DE NISSAN-STAND VIRTUEEL TE BEZOEKEN

Uiteraard zet Nissan zijn nieuwe Micra in de schijnwerpers. De vijfde generatie maakt komaf met het verleden en is vooral bedoeld voor Europa. De kleine Japanner is dus dynamischer dan ooit. Niet alleen qua stijl, maar ook qua weggedrag. De connectiviteit is eveneens up-to-date en muziekliefhebbers kunnen kiezen voor een Bose-stereo met speakers in de hoofdsteunen vooraan.

De rest van het gamma wordt niet over het hoofd gezien: SUV’s zijn er nog steeds in de vorm van de Juke, Qashqai en X-Trail. Nissan denkt ook aan het sportieve, met de Z-modellen en met de GT-R, die naar Brussel afzakt in zijn modeljaar 2017.