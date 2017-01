bezoekersrecord voor het salon van brussel 2017

Ondanks een duur van slechts negen dagen en de eerder beperkte openingsuren wist Febiac toch een record aantal bezoekers te lokken. En naast het Salon sloot ook de Truck & Transport-beurs zijn deuren met een nieuw record: 35.652 bezoekers, of precies 7,24% meer dan in 2015.

Het “Dream Cars”-event, exclusief georganiseerd tijdens het weekend van 20 tot 22 januari, trok meer dan 48.000 bezoekers. En ja, ook dat is een nieuw record! De organisatoren hadden dan ook flink hun best gedaan om maar liefst 44 luxewagens op hun vloer te krijgen, in een sfeer om duimen en vingers van af te likken.