Verrassend connected-aanbod voor de Fiat Tipo

Deze tot 150 exemplaren beperkte reeks voegt bij de standaarduitrusting een Samsung-tablet van 9,6 duim en een Airbox Auto-systeem dat je in de sigarettenaansteker inplugt voor een wifi-netwerk van maximum 10 toestellen. De internetverbinding wordt aangeboden voor een periode van een jaar (5 GB per maand in België en de Europese Unie). Het aanbod is alleen geldig op de Hatchback (de vijfdeurs). Fiat zegt dat het de klant € 578,99 oplevert. De Fiat Tipo begint vanaf € 12.999 (1.4 benzine, kortingen inbegrepen).