10 dingen die je niet wist over Peugeot

1. De geschiedenis begon dankzij Napoleon

Het merk Peugeot werd opgericht in… 1810. In die tijd waren er natuurlijk nog geen auto’s. Maar de gebroeders Peugeot bewerkten eerst katoen om de soldaten van Napoleon te kleden en begonnen daarna in de staalindustrie.

2. Koffiemolens, een eeuwig succes

Vanaf 1840 begon het merk koffiemolens te produceren, iets wat het vandaag nog steeds maakt. Daarna produceerden de Fransen de meest uiteenlopende producten dankzij hun expertise in de staalindustrie: zagen, onderdelen voor korsetten en zelfs baleinen voor paraplu’s. In 1886 werd het eerste voertuig gelanceerd: een fiets. In 1889 volgde er een driewieler op stoom, maar die kon niet overtuigen.

3. Een van de eerste autoconstructeurs ter wereld

In 1891 bouwde Peugeot een wagen die niet door paarden werd voortgetrokken maar werd aangedreven door een Daimler-motor. Het ding haalde een waanzinnige topsnelheid van 15 km/u. Daardoor was Peugeot wel een pionier in de autogeschiedenis.

4. De eerste Franse dieselproductiewagen

In 1959 was Peugeot de eerste Franse constructeur die een dieselproductiewagen lanceerde: de 403, met Indenor-motor.

5. Elektrische auto vanaf 1941

Carlos Tavares, de huidige CEO van het merk, staat sceptisch tegenover de elektrische auto. Toch produceerde Peugeot er al een, de VLV, in 1941. Deze “Voiture Légère de Ville” of “lichte stadsauto” werd ontwikkeld omdat benzine tijdens de oorlog schaars was.

6. Bugatti ontwikkelde een Peugeot

In tegenstelling tot wat je zou denken, was het geen supercar, maar een lichte en populaire auto, de BP1. De “Bébé”, zoals hij werd genoemd, werd geproduceerd vanaf 1913 en ontwikkeld door Ettore Bugatti om de auto te democratiseren.

7. Sociale initiatieven

Tot aan de Tweede Wereldoorlog hield Peugeot er een vooruitstrevend sociaal beleid ten opzichte van zijn werknemers op na: van een vastgelegde arbeidsduur via kinderbijslag tot huisvesting. Het bedrijf ging vaak verder dan het wettelijk verplicht was.

8. De leeuw

Peugeot was gevestigd in Franche-Comté, en nam de leeuw uit het wapenschild ervan over. Eerst zat die op een pijl, als verwijzing naar de expertise van het merk op vlak van zagen in de helft van de 19e eeuw.

9. De Peugeot-familie heeft nog steeds aandelen

Hun aandelen bedragen weliswaar nog maar 14%, maar de Peugeot-familie is nog steeds aandeelhouder in het merk dat hun voorouders hebben opgericht. Een bijna unieke situatie in de autowereld. De familie is een grote industriële dynastie met wortels in de 15e eeuw en is de twintigste rijkste familie in Frankrijk.

10. PSA

In 1976 verwierf Peugeot de controle over Citroën. De twee ondernemingen fuseerden tot PSA Peugeot Citroën. Vandaag hoort ook Opel tot de groep.