7 handige apps die je in je auto moet hebben

1. CrashForm

Een ongeval en geen Europees aanrijdingsformulier bij de hand? Met de app CrahsForm vul je snel en correct een aanrijdingsformulier in. De app werd ontwikkeld door Assuralia, de Belgische beroepsvereniging van verzekeraars.

In de App Store en op Google Play – Gelijkaardige apps: Assisto

2. Parkopedia

Op zoek naar een parkeerplaats in een stad die je niet kent? Parkopedia geeft de locaties van parkeergarages en parkeerterreinen weer, het aantal beschikbare plaatsen en de tarieven. Voor sommige functionaliteiten moet je betalen of punten sparen.

In de App Store en op Google Play – Gelijkaardige apps: Q-Park en Interparking

3. Waze

Een van onze absolute favorieten. Waze is tegelijk een navigatiesysteem, meldingssysteem voor snelheidscontrole en een app die verkeersinformatie geeft. De meldingen gebeuren op basis van de input van app-gebruikers. Waze probeert steeds de snelste route naar je bestemming te vinden waarbij je zo weinig mogelijk in de file staat. Keerzijde is dat bij grote verkeersproblemen de alternatieve routes ook bliksemsnel dichtslibben.

In de App Store en op Google Play – Gelijkaardige apps: Google Maps, TomTom GO Mobile en iCoyote

4. 112

Deze app is bijzonder handig in noodgevallen. De app verbindt je niet alleen snel met de hulpdiensten die je nodig hebt, hij geeft ook je exacte locatie weer en er is zelfs een chatfunctie voorzien.

In de App Store en op Google Play

5. Parkmobile

Deze van oorsprong Nederlandse parkeerapp laat je alleen betalen voor de tijd die je effectief geparkeerd hebt, en niet per begonnen uur. Op het einde van de maand krijg je een factuur. De app kan je nog maar in enkele steden in ons land gebruiken.

In de App Store en op Google Play – Gelijkaardige apps: Yellowbrick

6. CamOnRoad

Met deze app kan je je smartphone als een dashcam gebruiken – op voorwaarde dat je hem correct bevestigt in een houder aan je voorruit. De app bewaart je beelden op je smartphone of in een cloud-opslagruimte.

In de App Store en op Google Play

7. Autoinfo

Hier maken we even wat reclame voor onszelf. Autoinfo is een digitaal automagazine voor smartphone en tablet dat wordt samengesteld door het team achter Vroom.be. Tweemaandelijks verschijnt er een nieuwe editie. De Autoinfo-app gebruiken in de auto? Alleen als passagier graag!