Belgische markt: diesel gaat achteruit

Met 322.302 nieuw ingeschreven voertuigen in de eerste helft van het jaar groeide de Belgische automarkt met 4,1% vergeleken met dezelfde periode in 2016. Vooral in Vlaanderen nam het aantal inschrijvingen toe: daar werden 12.518 auto’s meer ingeschreven dan in de eerste helft van 2016. In de twee andere gewesten bleef het aantal inschrijvingen min of meer stabiel: een lichte stijging in Brussel (+ 694) en een lichte daling in Wallonië (- 516).

Leve benzine

Vooral de “ontdieseling” valt op: die begon in 2012, toen de federale CO2-premie eind 2011 werd afgeschaft. Het marktaandeel van diesel daalde van 75,3% eind 2012 tot 51,8% eind 2016. Voor het eerst sinds 1997 daalde het marktaandeel van diesel in het eerste kwartaal tot 46,5%. Die beweging is vooral in Wallonië merkbaar: daar haalt diesel een marktaandeel van 53%, tegenover 47,9% in Vlaanderen en 41,6% in Brussel.

Soorten voertuigen

De drie gewesten tekenen globaal genomen dezelfde resultaten op voor het soort voertuigen dat nieuw wordt ingeschreven: in alle gevallen worden berlines bij ons het meest verkocht (37,3%), gevolgd door SUV’s (29,3%) en breaks (16,6%). Cabriolets en coupés worden maar sporadisch verkocht: respectievelijk 1,7 en 1%.