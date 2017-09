Geflopt model: Rover 200 BRM, de opzichtige Brit

“Hot hatch” is wellicht niet het eerste woord dat bij je opkomt als je aan de Rover 200 denkt, laat staan “GTI”. Toch bleek de 200, die debuteerde in 1995, geen slecht sturende auto te zijn. Hij was grotendeels vernieuwd ten opzichte van zijn voorganger (je weet wel, die Honda-lookalike), en de topmotor deelde hij met de MG F.

Extraverte 200 Vi

Die motor was een atmosferische 1.8 viercilinder, die dankzij variabele kleptiming in totaal 145 pk produceerde. De 200 Vi vormde dan ook de basis voor de Rover 200 BRM, die als conceptmodel getoond werd op het salon van Frankfurt in 1997. Het donkergroene conceptmodel viel meteen op door… zijn oranje lippenstift en rood lederen interieur.

BRM

Rover wilde aanvankelijk het MG-logo gebruiken voor de 200 BRM, maar eigenaar BMW zag dat liever niet gebeuren. De Duitsers wilden de MG-naam bewaren voor sportieve roadsters, niet voor GTI-versies van klassieke hatchbacks. De Britten vroegen daarom toestemming aan British Racing Motors, een ter ziele gegaan Formule 1-team waarmee Rover in de jaren 60 samenwerkte aan een racewagen met gasturbine voor Le Mans, of het de BRM-naam mocht gebruiken.

Gepimpt

Dat mocht, en in 1998 was het dan officieel: de productieversie van de Rover 200 BRM werd voorgesteld. Die behield zijn donkergroene koetswerkkleur in combinatie met het rode leder en de opvallende oranje voorzijde. In het interieur kreeg het dashboard een behandeling in aluminium-look, en het radiatorrooster kreeg een chromen behandeling. Rover vergat ook de belangrijkere dingen niet: de ophanging kwam 20 millimeter lager te liggen, de dempers werden aangepast, de versnellingsbak kreeg een kortere spreiding, en er verscheen een Torsen-differentieel tussen de voorwielen.

De pers… en het publiek

De meningen van de pers waren verdeeld: sommige media namen zijn afwerking op de korrel, andere waardeerden dan weer zijn onderschatte rijgedrag. Het grote publiek sprong echter niet meteen op de kar: Rover vroeg namelijk een stevige basisprijs van 18.000 pond, zonder opties zoals een radio of klimaatregeling. Nadien werden de Britten gedwongen om de vraagprijs te laten zakken tot 16.000 pond, en toen de gefacelifte Rover 25 ten tonele verscheen zakte de vraagprijs van de resterende exemplaren zelfs tot 14.000 pond.

Vandaag

In totaal werden er zo’n 1.145 exemplaren van de Rover 200 BRM geproduceerd. Zo’n 795 bleven er in Groot-Brittannië, 350 exemplaren gingen naar het vasteland. Een exemplaar vinden is dus geen makkelijke opgave, en je hebt wellicht het meeste succes over het Kanaal. Het goede nieuws is de aankoopprijs: een Rover 200 BRM wisselt soms voor minder dan 2.000 pond van eigenaar. Minder praktisch is natuurlijk de zoektocht naar wisselstukken. De 1.8 heeft geen al te beste reputatie, maar een goed onderhouden exemplaar zou geen grote problemen mogen opleveren.