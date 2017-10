Partisan One: 100 jaar garantie!

De ontwerper van de auto geeft mee: “Het is tijd om terug te keren naar de waarden in het ontwerp van auto’s uit begin 20ste eeuw, toen er nog niet veel auto’s of geasfalteerde wegen waren, en toen elke route een avontuur was: kracht, functionaliteit, grote wielen, makkelijk onderhoud en duurzaamheid.”

Het is dus geen verrassing dat de Partisan One een bijzonder rudimentaire auto is, die vooral ontworpen is voor de landmacht. Hij kan worden afgeleid in verschillende versies (drie- of vijfdeurs, pick-up of 6x6), is makkelijk te produceren en beschikt over een moduleerbaar platform. Hij is ruim en kan worden geblindeerd en zelfs worden voorzien van bescherming tegen mijnen. Onder de motorkap kan de klant kiezen uit heel wat motoren, van diesels via hybrides tot elektrische aandrijvingen.

De Partisan One kan op vraag ook als kit worden geleverd en eventuele technologische evoluties laten installeren. Hij werd ontworpen en wordt gecommercialiseerd door een Duits bedrijf, en kan ook door gewone burgers worden besteld. Goed om weten: hij heeft een garantie van… 100 jaar.