Vergeten concept: de betreurenswaardige Alfa Romeo Alfasud Sprint 6C

Deze Alfasud, ontworpen in 1982 voor de Groep B, was geen gewone auto: de viercilinder boxermotor die de voorwielen aandreef maakte plaats voor een achterwielaandrijver met V6 centraal achterin. Die kwam trouwens rechtstreeks uit de GTV6: de 2.5 produceerde dus meer dan 150 pk. In een koetswerk van minder dan een ton gaf dat dus sensationele resultaten.

Een geweldige motor met een muzikale klank, het weggedrag van een racewagen en gemene looks: deze Alfa Romeo kruiste voor de puristen alle juiste vakjes aan. Alleen besloot Alfa uiteindelijk om de raceversie niet te produceren, evenmin als de 200 benodigde straatversies voor de homologatie. Er werden uiteindelijk twee prototypes gebouwd.