Video: Volvo XC40, alle informatie

Het model maakt namelijk gebruik van een nieuw moduleerbaar platform. Dat werd samen met het Chinese Geely ontwikkeld en zal als basis worden gebruikt voor de 40-reeks. Het is bedoeld voor benzinemotoren, diesels en elektrische motoren.

Twee- of vierwielaandrijving

Scherpe lijnen zorgen voor ruwe maar elegante looks. De XC40 wordt voorlopig aangeboden met twee motoren: een D4-dieselmotor en T5-benzinemotor. Allebei worden ze alleen gekoppeld aan vierwielaandrijving. Er volgen nog andere motoren (de uitsluitend voorwielaangedreven T3, de T4 en D3). Volvo geeft mee dat alle dieselmotoren AdBlue-technologie gebruiken. De D3 en T3 zullen gecombineerd worden met een manuele versnellingsbak, maar alle andere motoren krijgen standaard een achttrapsautomaat.

Binnenkort elektrisch

De Zweden kondigen ook een driecilinder aan en een volledig elektrische versie. Opmerkelijk genoeg zegt Volvo niets over een plug-inhybride. Nochtans zijn de XC60 en XC90 bijzonder populair in hun T8-versies.

Uitrusting

Een Volvo beschikt natuurlijk over heel wat veiligheidsitems, gaande van een waarschuwing voor kruisend verkeer achter de auto via een 360-gradencamera tot een noodremhulp. De Zweden beloven ook een semi-autonome rijhulp.

Op praktisch vlak zeggen de Zweden dat de XC40 ingenieus in elkaar steekt, met “functionele opbergvakken in de deuren en onder de zetels, een plaats om je telefoon via inductie op te laden, een haakje voor een boodschappentas en een verschuifbaar bakje in de middenconsole onder de armsteun.”

“Care by Volvo”

Het nieuwe model kan op het internet worden besteld en betaald via een maandelijkse huurprijs die alles omvat, van verzekeringen via servicekosten tot taksen. De gebruiker kan ook elke 24 maanden van auto veranderen. De “Care by Volvo”-conciërgedienst biedt ook heel wat diensten aan, van het wassen van de auto via het leveren van online aankopen tot voltanken. Volvo zegt ook dat de XC40 gedeeld kan worden via een digitale sleutel.