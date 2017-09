Waarom deze Ferrari evenveel opleverde als 35 nieuwe Ferrari 488 GTB’s

Eind jaren 50 kende Venezuela heel wat rijke inwoners, onder meer dankzij zijn petroleumbronnen. Carlos Kauffmann uit Caracas was een succesvol importeur van luxewagens. Zijn schatrijke klanten waren op zoek naar de mooiste Europese auto’s.

Van Zuid- naar Noord-Amerika

Dr Otto Rodriguez Vincentini, uit hoge politieke kringen, was een van die klanten. Tijdens een gala-avond werd zijn Ferrari gestolen. Hij slaagde erin hem terug te vinden en liet hem repareren. In 1963 verkocht hij de Ferrari aan iemand uit de Verenigde Staten, met 7.500 kilometer op de teller. Een lage kilometerstand voor een auto van vier jaar oud. De nieuwe eigenaar was Arthur Dennis Stevens uit Illinois. Die reed er regelmatig mee rond voor hem zowat twintig jaar lang in een buitenwijk van Chicago te stockeren.

In 1985 kocht een verzamelaar uit Malibu de auto met 31.000 kilometer op de teller, maar hij verkocht hem snel weer door. Daarna wisselde de Ferrari nog regelmatig van eigenaar, tot in 1987 ene L. Jack Ruscilli uit Ohio de auto kocht en hem volledig liet restaureren. Daarna nam hij deel aan heel wat evenementen en sleepte hij er verschillende prijzen in de wacht.

700 kilometer in 30 jaar

In 1998 werd de auto verkocht aan de huidige eigenaar. Die haalde hem bijna twintig jaar lang nooit buiten. De teller staat vandaag op 32.586 kilometer, 700 kilometer meer dan toen Ruscilli de auto in 1987 kocht.

RM Sotheby’s veilde deze Ferrari 250 GT LWB California Spyder met koetswerk van Scaglietti. Het prijskaartje? 7.855.000 euro…