Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel: sportieve elegantie

De langverwachte opvolger van de 159 kreeg al van bij zijn debuut de nodige druk opgelegd: hij moest het noodlijdende traditiemerk Alfa Romeo uit zijn penibele situatie helpen. Het Alfa-gamma bestond tot twee jaar geleden namelijk alleen nog uit de verouderde MiTo en Giulietta – als je de spartaanse 4C even buiten beschouwing laat. Maar de Giulia had een antwoord klaar. Wat dacht je van achterwielaandrijving, bijvoorbeeld? Of de Quadrifoglio-versie met een door Ferrari ontwikkelde V6?

Welke versie is deze Veloce dan precies?

Een versie met een beladen naam, die een soort sportieve brug slaat tussen de gewone Giulia’s en de Quadrifoglio. Onder de motorkap kan je kiezen tussen een 2.0 viercilinder turbobenzine van 280 pk en een 2.2 viercilinder turbodiesel van 210 pk. Beide versies krijgen standaard Q4-vierwielaandrijving en een achttrapsautomaat.

Waaraan herken je de Veloce?

Aan zijn meer uitgesproken bumpers, in de eerste plaats. Achteraan krijg je een diffusorlook met twee uitlaatpijpen, en specifieke 19-duimsvelgen maken het plaatje af. Binnenin krijg je zwarte lederen sportzitjes, een sportstuur met grote schakelpeddels en aluminium inzetstukken. Een “Veloce”-opschrift onderaan de A-stijl is de kers op de taart.

Wat zat er bij jullie onder de motorkap?

De 2.2-dieselmotor. Collega Piette beschreef hem eerder al als de aangenaamste van beide Veloce’s . De zelfontbrander, die volledig uit aluminium bestaat, produceert 210 pk bij 3.500 tpm en 470 Nm bij 1.750 tpm. Daardoor rijdt de Veloce 100 km/u na 6,8 seconden en gaat hij door tot 235 km/u. Het vermogen wordt via de achttrapsautomaat naar de achterwielen gestuurd. Wanneer die in de problemen komen, schakelt de Q4-vierwielaandrijving de hulp van de voorwielen in.

Hoe doet die motor het?

Verre van slecht eigenlijk. De dieselklank is aanwezig, maar is ruim voldoende gedempt om niet te gaan storen. Het blok is koppelrijk, reageert alert, en met de DNA-schakelaar (Alfa’s benaming voor de schakelaar van de rijmodi) in Dynamic zelfs aangenaam levendig. Pluspunten gaan ook naar de automaat, die altijd bij de les is en zelden op een foutje te betrappen valt. In de dynamische rijmodus en met de schakelpeddels wisselt hij zelfs assertief van verzet…

Hoe rijdt deze Giulia Veloce verder?

Bijzonder leuk. De Italiaanse ingenieurs zorgden voor een directe stuurinrichting, waardoor de vooras ogenblikkelijk reageert op de impulsen die je aan het stuur geeft. Tel daarbij het voornamelijk achterwielaangedreven karakter (ondanks de vierwielaandrijving), een goed gebalanceerd chassis en een lage rijpositie, en je begrijpt dat het heerlijk bochtenpikken is aan het stuur van deze Alfa. Alleen het ESP kan je niet volledig uitschakelen. Efficiëntie wordt dus niet uit het oog verloren.

Maar ook comfortabel rijden gaat vlot in deze Veloce. De demping voelt aanvankelijk wat stug aan, maar gaat op oneffenheden en op Belgisch wegdek nooit echt storen. Laat je de automaat het werk doen en kies je de Normal-rijmodus, dan ontpopt de Veloce zich als een aangename kilometervreter.

Wat moet ik verder nog weten?

Dat deze goednieuwsshow vooral draait rond het rijgedrag van de Giulia. De praktische kantjes zijn iets minder goed uitgewerkt: zo vergt het multimediasysteem bedienen de nodige gewenning en is de ruimte achteraan iets te beperkt, net als de ruimte in sommige opbergvakken. De afwerkingskwaliteit gaat erop vooruit, maar er gaapt nog steeds een kloofje met het premiumniveau.

Hoeveel kost hij?

De dieselversie kost € 45.300. De Veloce met benzinemotor rij je buiten voor € 46.550. Alfa voorziet standaard klimaatregeling met twee zones, een snelheidsregelaar, rijstrookassistentie, een automatische noodremhulp, en verwarmbare en elektrisch verstelbare lederen zetels. Voor parkeersensoren en een navigatiesysteem moet je uitwijken naar de optielijst. Voor het verbruik klokten we af op 6,5 l/100 km, een kleine twee liter meer dan de 4,7 l/100 km die Alfa Romeo opgeeft.

Besluit?

Het Giulia-gamma begint zich langzaam te ontplooien. De Alfa Romeo mikt op zijn favoriete doelpubliek: chauffeurs voor wie rijplezier centraal staat. Dat doelpubliek moet vergeleken met dynamische concurrenten als de BMW 3-reeks wat inboeten aan afwerkingskwaliteit en connected-technologie, maar krijgt er wel een sportieve berline voor in de plaats. De Veloce zet die dynamische kwaliteiten nog eens extra in de verf, en verkleint de kloof met de waanzinnige Quadrifoglio…