Kia Optima PHEV vs Volkswagen Passat GTE: op alle fronten!

Ondanks een koetswerk dat unaniem aantrekkelijk wordt bevonden, kende de vorige generatie van de Optima een matig succes als gevolg van een beperkt motorenpalet. Voor nieuwe generatie, die eind 2015 op de markt kwam, vreesden we eerst hetzelfde scenario. Hij was er enkel als berline en met één enkele 1.7 CRDi als motor, waardoor de grote Kia niet bepaald veel keuzemogelijkheden gaf…

Maar ondertussen heeft Kia zich herpakt. De Optima is er voor het eerst als break en bekroont zijn motorenpalet zelfs met een 2.0-turbobenzinemotor van 245 pk. Maar dat is niet alles: om een CO2-gevoelig cliënteel te kunnen verleiden, voegt de Optima nog een plug-in hybride pijl toe aan zijn boog. Met een gehomologeerde CO2-uitstoot van slechts 37 g/km, of zelfs maar 33 g/km voor de nieuwe breakversie, waagt de Koreaan het om zijn belangrijkste rivaal aan te vallen, de Volkswagen Passat GTE (38 g/km).

Afwerking, uitrusting: winst voor Volkswagen

Wanneer we plaats nemen in onze twee vrachtschepen valt onmiddellijk op dat de Volkswagen zich onderscheidt door zijn meer technologische en moderne instrumentenbord en zijn meer verzorgde afwerking. De aankleding van de Optima blijft doorgaans klassieker en je moet kunnen leven met een paar minder flatterende kunststoffen (vooral dan voor het bedieningspaneel van de klimaatregeling), maar we zijn wel zeer te spreken over zijn dashboard met eenvoudige en functionele ergonomie.

De Volkswagen kan voor klanten die dat willen bovendien meer uitrusting bieden. Je flirt dan echt met de wereld van de premiummodellen door een head-up display, gestuurde schokdempers of een masserende bestuurdersstoel te bestellen. Geen enkele van die attenties is op de Kia verkrijgbaar. Maar de Optima PHEV herpakt zich wel met een veel uitgebreidere standaarduitrusting, waar we verder op terugkomen.

Comfort: gelijkspel

Hoewel de Passat niet bepaald een klein baasje is, toont de Optima zich nog centimeters langer! We kijken hier naar een koetswerk van 4,85 meter voor de Koreaan, tegenover 4,77 meter voor de Duitser. Onnodig om te verduidelijken dat het ruimteaanbod in beide gevallen vorstelijk is. Toen we deze confrontatie organiseerden, had Kia de plug-in hybride motorversie nog niet aan de catalogus van de breakversie Sportswagon toegevoegd.

De Koreaan verloor toen heel wat praktische punten op het vlak van de moduleerbaarheid omdat de berline zijn batterijen tegen de achterbank herbergt, waardoor de rugleuning daarvan niet kan worden neergeklapt. De nieuwe Sportswagon PHEV heeft daar een oplossing voor en biedt een achterbank in drie delen (40/20/40). Zowel bij Kia als bij VW vreten de batterijen een beetje aan het koffervolume. Toch heb je in de breakversies wel nog voldoende ruimte: 440 liter in de Kia en 483 liter in de VW.

Motor: winst voor Volkswagen

De Passat GTE leent zijn aandrijflijn bij zijn kleine broer, de Golf GTE, maar past hem aan zijn grotere formaat aan. Onder de motorkap vinden we dus een 1.4 TSI-turbobenzine met 156 pk in combinatie met een elektromotor van 115 pk en een gerobotiseerde DSG-zesbak met dubbele koppeling. De Optima PHEV van zijn kant kiest voor een atmosferische motor en een automaat, met name een 2.0-benzinemotor met 156 pk en een overbrenging met 6 verhoudingen. De elektromotor van zijn kant ontwikkelt 68 pk. Indien nodig heb je in de Kia een gecombineerde 205 pk en 375 Nm ter beschikking, terwijl dat in de VW 218 pk en 400 Nm is.

In de praktijk komt de aandrijflijn van de Passat ‘nerveuzer’ over en is ze performanter en reactiever. De traditionele sprint van 0 naar 100 km/h bijvoorbeeld duurt in de VW slechts 7,4 seconden, tegenover 9,4 seconden in de Optima, waar de atmosferische motor meer lineair aanvoelt.

Weggedrag: winst voor Volkswagen

In de ‘boost’-modus klinkt de 2.0 van de Optima ook minder prettig dan de 1.4-turbo van de Passat. Maar we moeten tegelijk toegeven dat de Kia je meer aanzet tot een rustige en kalme rijstijl, die een braver of zelfs ietwat plomp rijgedrag vertoont.

De Passat biedt een meer efficiënte schokdemping en verteert het extra gewicht als gevolg van de batterij (ongeveer 300 kilo) beter. Het is bovendien spijtig dat de stoelen van de Optima niet meer zijdelingse steun bieden en dat de feedback van zijn stuur te kunstmatig aanvoelt. Stuurliefhebbers zullen liever de Passat opjutten, zeker met de GTE-modus ingeschakeld!

Budget: winst voor Kia

De Optima PHEV berline kost 45.490 euro, maar bij de lancering van de break verlaagt Kia dat tarief tot ‘slechts’ 43.740 euro. Daarmee vertoont de Koreaan een bijna 5.000 euro lagere instapprijs dan de Passat Variant GTE, die minstens 48.030 euro moet opbrengen (48.530 euro voor de iets beter uitgeruste Businessversie). En bovendien geniet je in de Kia een meer uitgebreide standaarduitrusting: infotainmentsysteem met navigatie, led-koplampen met automatische ontsteking, regensensor, spoorassistent, dodehoekwaarschuwing, verkeersbordherkenning, 360°-camera, stoelverwarming voor- en achterin (en zelfs stoelventilatie voorin!), leren interieur, een Harman Kardon-hifi-installatie, …

Bovendien heeft de Optima PHEV Sportswagon een grotere batterij (11,6 kWh, tegenover 9,8 kWh in de berline). In de praktijk biedt hij daardoor een groter elektrisch rijbereik dan de Passat Variant GTE (9,9 kWh) en een lager gemiddeld verbruik. Temeer omdat de bravere atmosferische tweeliter van de Koreaan minder dorstig blijkt dan de Duitse 1.4-turbo.

Conclusie: winst voor Volkswagen

De Volkswagen Passat GTE pakt uit met een meer verzorgde afwerking en een veel uitgebreidere optiecatalogus. Met zijn explosieve GTE-modus en zijn meer dynamische rijgedrag geeft de VW het hybride rijden bovendien een sportief tintje. Maar je koopt een plug-in hybride natuurlijk niet in de eerste plaats om kleine slingerbaantjes met het mes tussen de tanden aan te vallen! Neen, je kiest hem eerder voor een mooi werkingscomfort (geen lawaai, vlotte hernemingen, …), fiscale voordelen en een zo laag mogelijk reëel verbruik. En op die drie vlakken doet de Optima meer dan zich gewoon verdedigen!