Test: Tesla Model S 100D

Met een groot batterijpack met een capaciteit van 100 kWh combineert de topversie van de Model S, de P100D, twee krachtige elektromotoren (een op elke as) die samen bijna 600 pk en meer dan 1.000 Nm produceren. Dankzij zijn “Ludicrous”-rijmodus is het een echte dragster, die 100 km/u haalt in slechts 2,7 seconden. Hij maakt dan wel geen geluid, maar laat vooral van zich horen op het internet via allerlei video’s waarin de tweetonner heel wat supercars aftroeft bij dragraces vanuit stilstand.

Het batterijpack van 100 kWh is echter ook beschikbaar met een iets minder wilde versie. De twee elektromotoren blijven bewaard, waardoor hij vierwielaandrijving heeft, maar het totale vermogen zakt naar 422 pk en 660 Nm dankzij twee motoren die elk 193 kW of 262 pk produceren. Het officiële rijbereik die de 600 kilogram(!) aan batterijen volgens de NEDC-cyclus beloven, bedraagt 632 kilometer.

Autonoom

De Model S is eigenlijk al wat “verouderd”, aangezien zijn eerste officiële presentatie al dateert van 2009. Toch krijgt hij regelmatig updates om mee te blijven. Zo biedt de Tesla heel wat elektronische rijhulpmiddelen, zoals een automatische noodremhulp, rijstrookwaarschuwing en een dodehoekwaarschuwing. De chauffeur kan daarnaast nog kiezen voor uitgebreide functionaliteiten door de verbeterde Autopilot te bestellen (€ 5.800) of de volledig zelfrijdende functie (nog eens € 3.500 extra). Zo kan je, terwijl je uiteraard steeds het stuur terug moet kunnen overnemen, de auto geleidelijk meer het werk laten overnemen in minder aangename rijomstandigheden zoals snelwegen en files.

Verzorgd comfort

Op deze versie, met een gewicht van meer dan twee ton en een basisprijs van meer dan € 110.000, krijg je standaard luchtvering. Naast een variabele rijhoogte levert dat ook een aangenaam wegcontact op. Toch is dat niet altijd voldoende om alle kleine oneffenheden perfect weg te gommen, zoals op ons testmodel dat voorzien was van de grootste velgmaat (21 duim).

De geluiddemping van de Model S is uiteraard bijzonder geslaagd in de stad en op secundaire wegen (de elektromotoren maken uiteraard geen geluid), maar bij snelwegsnelheden laat de Model S wel meer windgeluiden door. Nog op vlak van comfort mochten de zetels van de Californische auto zachter zijn en beter steunen.

Resoluut anders

De Tesla vraagt ook wat tijd om vertrouwd te geraken met zijn typische opensysteem (de klinken komen bijvoorbeeld uit het koetswerk als je de auto nadert) en met zijn sleutel, waarvan de knoppen kleine aanraakoppervlakken zijn die niet de gebruikelijke symbolen hebben. Maar uiteindelijk went het snel.

Indrukwekkende acceleraties

Zelfs wanneer je voor de “niet-P”-versie van de 100D kiest, ontgoochelen de reacties op het gaspedaal niet. Deze Tesla schiet in 4,3 seconden naar 100 km/u. Alsof je geruisloos door een gigantische elastiek wordt afgeschoten. De prestaties worden iets minder dominant wanneer de snelheid toeneemt. De topsnelheid is officieel begrensd op 250 km/u. Maar boven 180 km/u op de Duitse autobahn voelt hij niet zo zelfverzekerd aan als een Porsche Panamera of een BMW 7-Reeks.

Dezelfde vaststelling op bochtige wegen: de Model S deinst niet terug voor een stevig tempo op bochtige wegen. Maar ook hier geeft hij iets minder vertrouwen dan een “concurrerende” berline van Duitse makelij van dezelfde afmetingen. Het stuur is daarvoor te licht en de gripgrenzen liggen iets minder ver.

Gigantische ruimte

Op praktisch vlak overklast de Tesla Model S de concurrerende berlines. Er passen makkelijk drie passagiers op de achterbank van de Tesla, want een middentunnel is er natuurlijk niet. De achterbank (verwarmbaar met het winterpack) heeft dan weer wel een redelijk korte zit en je zit hoger met je knieën door de batterijen onder de vloer.

Voor grote gezinnen is het handig om te weten dat Tesla twee optionele zitjes aanbiedt (€ 4.600) die tegen de rijrichting staan opgesteld en die vanaf de koffer toegankelijk zijn. De laadruimte van die koffer is trouwens onverwacht groot. Achteraan geraak je 745 liter kwijt, vooraan 150 liter. Klassieke berlines met verbrandingsmotor kunnen daar niet aan tippen.

Geconnecteerd

Aan boord gaat je aandacht meteen naar de gigantische verticale tablet die zo typisch is voor deze “Silicon Valley”-auto. Het gebruik ervan verloopt intuïtief en heeft enkele handige features zoals een Spotify-verbinding. Je kunt er ook de beruchte snellaadpunten van Tesla mee opzoeken, de zogenaamde “superchargers”, en in realtime bekijken hoeveel laadpunten er nog vrij zijn.

De 3G-verbinding van het infotainmentsysteem verliest echter af en toe de connectie, waardoor je soms met een Google Earth-navigatiekaart zit die niet meteen refresht… Lastig wanneer je in een omgeving komt met minder dekking waar je de weg niet kent. Tot slot is er een specifieke smartphone-app waarmee je de laadtijd, voorverwarming enzovoort van je auto mee kunt bedienen en checken.

Minstens 400 kilometer

Met een zuinige rijstijl haalt de Tesla Model S een verbruik van 17 kWh/100 km. Daardoor haal je een realistisch rijbereik van ongeveer 570 kilometer. Met een sportieve rijstijl haal je dan weer een gemiddeld verbruik dat flirt met 35 kWh/100 km. Het reële rijbereik van de 100D daalt daardoor naar ongeveer 280 kilometer.

Bij gewoon gebruik moet je eerder rekening houden met een gemiddeld verbruik van 22 tot 24 kWh. De batterij van de Tesla biedt daardoor minstens 400 kilometer aan reëel rijbereik voor je hem opnieuw moet inpluggen. Dat is in de praktijk dus ruim voldoende om geen last te hebben van de zogenaamde “range anxiety” die andere elektrische auto’s zo kenmerkt. Vooral omdat het netwerk van Tesla-superchargers indrukwekkend efficiënt is. Wij haalden er bij het laden een extra rijbereik van ongeveer 270 kilometer in 30 minuten.

120% aftrekbaar

De Tesla Model S is 100% elektrisch en dus fiscaal voor 120% aftrekbaar. In de praktijk betekent dit dat je € 136.470 van de totaalfactuur van € 113.950 voor een Tesla Model S 100D fiscaal kunt inbrengen. Voor die prijs krijg je trouwens een relatief complete standaarduitrusting. Het afwerkingsniveau en de kwaliteit van de gebruikte materialen halen echter niet het niveau van de Duitse concurrenten binnen dat budget.

Hetzelfde geldt voor de optielijst. De Autopilot is natuurlijk modern en hoogtechnologisch, maar je kunt je Model S niet in dezelfde mate personaliseren als een Porsche, Audi, Mercedes of BMW. Tesla biedt tot slot geen onbeperkte toegang meer tot zijn superchargernetwerk, maar houdt het voortaan op 400 kWh/jaar. Extra elektriciteitsverbruik kost € 0,23/kWh.

Besluit

Met zijn prijskaartje kan de Model S 100D niet concurreren met de klassieke berlines op vlak van afwerking, uitrusting en dynamisch rijgedrag (op de rechte lijn na uiteraard). Toch is de Tesla een volwaardig alternatief voor klanten die een premiumauto zoeken en niet meer op benzine willen rijden. Professionele klanten profiteren bovendien van een aantrekkelijke fiscale aftrekbaarheid, en particulieren van belastingvrijstelling (in Vlaanderen) of belastingen ter waarde van die van een stadsauto (in Brussel en Wallonië). Het gigantische batterijpack doet je bovendien snel vergeten dat je met een elektrische auto rijdt. Ten slotte leveren de twee elektromotoren prestaties die zich moeiteloos kunnen meten met een supercar die een heleboel cilinders onder de kap heeft…