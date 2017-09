BMW 4-Reeks Gran Coupé vs Volkswagen Arteon: voor wat centimeters extra

De nieuwe Arteon vervangt twee modellen tegelijk: het vlaggenschip Arteon, dat in Europa maar matige successen boekte; en de coupé CC, die was afgeleid van de Passat. Hij combineert de ruimte van die eerste met de dynamische ambities van die laatste. De vijfdeurscoupé kiest dus resoluut voor een sportieve stijl, met een lengte die met 4,86 meter bijna naast grote kilometervreters staat zoals de BMW 5-Reeks, Mercedes E-Klasse en Jaguar XF. Zijn prijskaartje is weliswaar iets schappelijker. In zijn prijscategorie komen we ook de BMW 4-Reeks Gran Coupé tegen. De 4,64 meter lange coupé biedt met twee extra deuren achteraan en een grote kofferklep meer gebruiksgemak.

Afwerking en uitrusting: gelijkspel

De Arteon neemt bij Volkswagen de rol van vlaggenschip over nu de Phaeton uit de catalogus is verdwenen. Zijn afwerking oogt dus verzorgd. Maar eerlijk gezegd hadden we met een vanafprijs rond € 40.000 een groter kwaliteitsverschil willen zien met het interieur van een doordeweekse Passat. Sinds zijn facelift kan de BMW 4-Reeks de vergelijking met de Arteon makkelijk aan. Het interieur is zelfs iets kwalitatiever. Vooral de nieuwe multifunctionele digitale weergave doet het dashboard moderner ogen dan vroeger. Op vlak van rijhulp wint de Arteon deze vergelijking. Hij leunt bijvoorbeeld iets meer aan richting autonoom rijden dan de vroeger ontwikkelde Gran Coupé. De grote Volkswagen parkeert zich bijvoorbeeld volledig zelfstandig op de pechstrook van de snelweg wanneer de chauffeur zich niet goed voelt.

Comfort: punt voor Volkswagen

De Arteon neemt het platform en de wielbasis over van de Skoda Superb. Hij biedt dus gigantisch veel plaats achteraan. Hier merk je duidelijk het verschil in grootte tussen beide kemphanen. De BMW 4-Reeks moet de achtervolging inzetten. Er is zeker plaats voor twee volwassenen achteraan, maar de been- en hoofdruimte is een stuk beperkter. Bovendien is de instap achteraan in de BMW lastiger omdat de achterste portieren minder breed openen. De achterbank is daarnaast wat moeilijker gevormd om vlot in- en uit te stappen. De Arteon ruilt de kofferindeling van de CC in voor een grote achterklep en beslecht het pleit ook op praktisch vlak. De kofferklep opent wijd, en het volume is royaal: 563 liter. De achterklep van de 4-Reeks Gran Coupé is natuurlijk ook een stuk praktischer dan die van een 3-Reeks, maar het koffervolume moet de duimen leggen voor dat van de Arteon: 480 liter. De BMW-koffer is ook wat minder regelmatig gevormd.

Motor: punt voor BMW

Omdat de Arteon het Volkswagen-platform gebruikt dat de motoren dwars plaatst en niet in de lengte zoals bij grote Audi’s, blijft zijn motoraanbod beperkt tot viercilinders. Moderne motoren weliswaar, die tot bijna 300 pk kunnen produceren. Maar de soepelheid en romigheid van een zescilinder evenaren ze niet. BMW’s motoraanbod is dus uitgebreider. Kijk je alleen naar de 2.0 viercilinder diesels van onze testmodellen, de zogenaamde “instapdiesels”, dan toont de 2.0 TDI van Volkswagen zich discreter. De diesel van BMW laat zich duidelijker horen en trilt meer in het interieur. Zijn achttrapsautomaat is wel beter en sneller dan de zeventraps met dubbele koppeling van de Volkswagen, die wat vaker aarzelt.

Weggedrag: punt voor BMW

Achter het stuur van beide XXL-coupés moet je geen lichtvoetig weggedrag verwachten. Dat gezegd zijnde betrekt de 4-Reeks Gran Coupé zijn chauffeur meer bij het spel. Zijn vooras is snediger, zijn stuur voelt natuurlijker aan en de achterwielaandrijving zorgt voor een leukere balans op bochtige wegen. De Volkswagen stuurt zeker niet slecht, maar wat klinischer. Hij is bijzonder efficiënt en houdt moeiteloos een hoog tempo aan, maar is minder interessant voor actieve chauffeurs.

Prijs: punt voor Volkswagen

Kijk je naar de instapversie van 150 pk met manuele versnellingsbak, dan kan de Arteon 2.0 TDI de jouwe zijn voor € 37.720. Reken op € 40.470 voor de versie met DSG. Een gelijkaardige BMW 418d (met tweeliter diesel van 150 pk) betaal je € 39.450 met manuele versnellingsbak en € 41.840 met Steptronic-automaat. Het prijsverschil tussen beide modellen is omgekeerd als je naar de 190 pk-versies van dezelfde motor gaat (2.0 TDI 190 pk bij de Arteon en 420d Gran Coupé bij BMW). Het basisuitrustingsniveau en de manuele bak zijn dan niet meer beschikbaar op de Arteon. Je moet dan kiezen voor de Arteon Elegance met DSG voor € 46.180 of de Arteon R-Line DSG, die € 46.930 kost. De 420d Gran Coupé met Steptronic kost op zijn beurt € 44.690. De Volkswagen biedt weliswaar niet verrassend een gullere standaarduitrusting. In beide gevallen loopt het prijskaartje met opties nogal stevig op, maar bij de BMW het meest.

Besluit: winst voor Volkswagen

De Volkswagen haalt de overwinning binnen door zijn veelzijdiger karakter en betere verhouding uitrusting/interieurruimte/prijs. De BMW 4-Reeks Gran Coupé biedt wel meer rijplezier. Je kunt hem opvatten als een coupé die praktischer gemaakt werd door een set extra deuren en een kofferklep, maar die zijn dynamische kwaliteiten wel behoudt. Bij de Arteon is het omgekeerd: hij profileert zich aan het einde van de rit als een berline die zijn XXL-afmetingen maskeert met coupélijnen maar zijn praktische kant niet uit het oog verliest. Je kiest dus best voor het concept dat het meest bij je past.