Investeer in deze 5 modellen voor het te laat is!

Range Rover Classic: +/- € 15.000 (behalve modellen uit de jaren 70)

Tot midden jaren 2000 werden de klassieke Range Rovers ofwel vergeten in een schuur ofwel omgebouwd tot halve monstertrucks. Maar het kan verkeren: de eerste exemplaren zijn vandaag bijzonder gegeerd, de modellen uit de jaren 80 en 90 ontsnappen momenteel nog aan de grote interesse.

BMW E28 M5: +/- € 25.000

De allereerste M5 was eigenlijk ook de allereerste vierdeurs-supercar. Door de motor van de sensationele M1 onder de kap te stoppen van de 5-Reeks bouwde BMW een geweldige auto. De zescilinder van 286 pk zorgde voor een acceleratie van 0 tot 100 km/u in 6,5 seconden. Toch viel hij niet meteen in de smaak, met 2.200 geproduceerde exemplaren. De zeldzame, krachtige en nu wel gegeerde eerste M5 is momenteel nog te vinden voor een redelijke prijs.

Triumph TR6: +/- € 22.000

Een stevige smoel, een soepele en muzikale zescilinder onder de lange motorkap en een potige rijbeleving: de TR6 kruist de juiste vakjes aan. Toch blijft hij relatief betaalbaar vergeleken met andere Engelse roadsters. De modellen met injectie zijn krachtiger maar ook duurder (+/- € 30.000) en moeilijker om te restaureren.

Lancia Fulvia: +/- € 15.000

De Zagato-versies en de versies met 1.6-motor hebben al een aardig prijskaartje, maar de “klassieke” Fulvia’s met 1.2 of 1.3 V4 blijven nog betaalbaar. Toch zijn auto’s uit die tijd met een levendig temperament zeldzaam: de motor maakt graag toeren, een snedig weggedrag (met de beste grip uit zijn tijd?) en een verfijnde Latijnse stijl.

Porsche 924 S: +/- € 8.500

Na jarenlang genegeerd te zijn, geraakt de Porsche 924 eindelijk in de belangstelling. Zijn kwaliteiten omvatten onder meer een voorbeeldig weggedrag. Overtuigt de VW-motor je niet? Kies dan voor de 924 S, met echte Porsche-motor. De 2.5 viercilinder produceerde 150 en later 160 pk. Een echte Porsche, weliswaar met de motor voorin, maar voor € 10.000 zeg je toch niet nee?