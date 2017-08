Scoop: de ongelooflijke Mercedes-AMG Project One, een F1 voor de openbare weg!

Deze ultieme hypersportwagen kan ruimschoots gebruikmaken van de expertise van het merk in het F1. Het aandrijfgeheel is trouwens ontwikkeld door een gemeenschappelijk team en bestaat uit een turbo-V6 en niet minder dan 4 elektromotoren. De cilinderinhoud van de benzine-V6 (1,6 liter) lijkt misschien lachwekkend voor wie gewoon is aan dikke motoren, maar hij is wel rechtstreeks afgeleid van de Formule 1-motor van het merk. Met één elektromotor om de enkelvoudige turbo aan te drijven en een tweede om de krukas te doen rondslingeren kan hij meer dan 700 pk ontwikkelen bij 11.000 o/m!

De rest van het vermogen komt van twee elektromotoren in de voorwielen. Aangezien zij ook nog eens meer dan 300 pk ontwikkelen, kunnen we vermoeden dat het totaalvermogen ruimschoots boven de 1.000 pk uitkomt! Voor een auto met een verbrandingsmotor van slechts 1,6 liter groot is dat behoorlijk respectabel… Maar bij een dergelijk uitzonderlijke motor hoort ook een uitzonderlijk onderhoudsschema: er wordt gefluisterd dat de V6 elke 50.000 kilometer volledig moet worden gereviseerd.