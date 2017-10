Scoop: Mercedes A-Klasse bijna ongecamoufleerd!

Op de Peugeot 208 na zijn zowat alle nieuwe modellen die de laatste jaren in Europa gelanceerd werden groter dan hun voorgangers. Dat geldt ook voor de volgende A-Klasse. Die zal aanzienlijk groter zijn dan de huidige generatie, die in 2012 werd gelanceerd.

Hij lijkt misschien niet veel groter, maar hij zal sowieso ruimer worden. Het nieuwe platform maakt meer plaats vrij, en door de motor en zetels lager te plaatsen, is er meer hoofdruimte. De koffer zou ook ruimer worden en vooral een grotere opening krijgen.

We zijn benieuwd welke motoren hij zal aanbieden en of hij nog steeds gebruik zal maken van de Renault-dieselmotoren in de instapversies. Eén ding is zeker: de nieuwe tweeliter viercilinder zal ook zijn weg vinden naar dit model. Een nieuwe AMG en een hybride worden ook ontwikkeld.