Kia Stonic: het ontbrekende puzzelstuk

Toegegeven: eerst dachten we dat het een modeverschijnsel ging zijn zoals de monovolumes van weleer, maar SUV’s zijn populairder dan ooit. De markt blijft uitbreiden en porcenten beloven aan iedereen die tot die markt toetreedt. Tussen al die SUV’s blijken de compacte modellen het sterkst te groeien in populariteit. In het segment van de B-SUV’s komen we onder meer de Citroën C3 Aircross tegen, de Seat Arona, Hyundai Kona en uiteraard deze Kia Stonic.

Stiefbroers

De Kia Stonic en Hyundai Kona werden weliswaar zo goed als gelijktijdig ontwikkeld, maar eigenlijk hebben ze niet veel gemeen. Ze horen wel tot hetzelfde huis, maar de eerste mikt vooral op een stadspubliek op zoek naar een dynamische en speelse auto. De tweede zoekt het duidelijker hogerop, met een ruim motoraanbod en vierwielaandrijving als optie.

Rio fever

De Stonic past tussen de Rio, waar hij zijn platform mee deelt, en de Sportage-bestseller. Hij ziet er redelijk gespierd uit en biedt heel wat personalisatiemogelijkheden: een contrasterend dak (met een strook in koetswerkkleur), velgen en verschillende kleuren voor de inzetstukken in het interieur. Volledig mee met zijn tijd dus. Dat is een pluspunt, want in dit segment is het esthetische criterium bijzonder belangrijk.

Niet groot, maar ruim

Een compacte SUV dus, 4,14 meter lang, 1,76 meter breed en 1,5 meter hoog. Die compacte afmetingen doen echter niets af aan de interieurruimte: er is comfortabel plaats voor vier volwassenen, met voldoende hoofdruimte achteraan. Nog meer goed nieuws in de koffer, met een volume tussen 332 en 1.132 liter afhankelijk van de positie van de achterbank. Die is neerklapbaar in twee delen en vormt een vlakke laadvloer. De moduleerbaarheid omvat geen regelbare rugleuning of andere fantasietjes… Een dubbele kofferbodem is daarentegen wel handig.

Uitrustingsniveaus en motoren

Het gamma is relatief eenvoudig en heeft drie uitrustingsniveaus: Easy, Fusion en Sense. Er zijn drie benzinemotoren (één per uitrustingsniveau) en een dieselmotor (voor alle niveaus). Het gamma begint met een 1.25 MPI atmosferische benzinemotor van 84 pk en 122 Nm, gekoppeld aan een manuele vijfversnellingsbak. De bestseller wordt wellicht de 1.4 MPI van 100 pk en 133 Nm, gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak.

Bovenaan het benzinegamma staat de nieuwe éénliter driecilinder turbo van 120 pk en 172 Nm, die ook gekoppeld is aan een manuele zesversnellingsbak. Er is ook een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling, die alleen op deze motor wordt aangeboden. De diesel is ten slotte de bekende 1.6 CRDi van 110 pk en 260 Nm. Ook hij wordt alleen aangeboden met de manuele zesversnellingsbak.

Eerste indrukken

Onze eerste testritten vonden plaats in de buurt van Berlijn. Onze eerste indrukken maakten al één ding duidelijk: Kia heeft zijn dynamische inspanningen verdubbeld. De Stonic reageert levendig en precies en stuurt aangenaam. De grote inspanningen werpen dus hun vruchten af. De keerzijde van de medaille is de demping, die op kleine oneffenheden wat stug reageert. Maar niets onoverkomelijks.

De 1.4 MPI is uiteraard wat hol in lage toeren en kan het tempo van de recentste drukgevoede motoren van de concurrentie niet volgen. Maar eens in de toeren vindt hij een aangenaam ritme. De 1.0 T overtuigt dan weer meer. Hij is soepel, stil en goed geïsoleerd, rijdt aangenaam in alle toerentallen en zet mooie prestaties neer (10,3 seconden van 0 tot 100 km/u en een topsnelheid van 184 km/u). De diesel is ten slotte aangenaam soepel. Hij is uiteraard wat aanweziger dan de benzinemotoren, maar klinkt toch stil voor een zelfontbrander.

Uitgebreide uitrusting

Qua uitrusting koos Kia duidelijk voor een uitgebreide veiligheids- en multimedia-uitrusting. Zo is er een rijstrookwaarschuwing, een waarschuwing voor kruisend verkeer achter de auto, een aanrijdingswaarschuwing, dodehoekwaarschuwing en nog wat hulpmiddelen om de Stonic op de baan te houden.

Het multimediasysteem komt standaard met Apple CarPlay en Android Auto en voegt er vanaf het tweede uitrustingsniveau een TomTom Live-navigatiesysteem aan toe, dat zeven jaar lang gratis geüpdatet wordt. De kers op de taart? De achteruitrijcamera is standaard op alle modellen.

Prijzen

De prijzen liggen tussen € 17.690 en € 23.990, afhankelijk van het uitrustingsniveau en de motor. De opties omvatten veiligheidsuitrusting, metaallak en een schuifdak. Zoals gewoonlijk bij Aziaten moet je bijna naar een hoger uitrustingsniveau als je interesse hebt in één bepaalde optie. De verhouding prijs/uitrusting is zeker positief. De CO2-uitstoot ligt tussen 109 (1.6 CRDi) en 125 g/km (1.4 MPI).

Besluit

Kia, een van de SUV-specialisten, wachtte bizar genoeg lang vooraleer met een compacte crossover te komen. Maar het wachten wordt beloond met een modern product, dat heel wat troeven achter de hand heeft om het op te nemen tegen de referenties in het segment.