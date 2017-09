Volkswagen Golf 1.5 TSI: nieuwe verwachtingen

“Golf 7,5”, zo wordt de gefacelifte Golf vaak genoemd. Want terwijl zijn voorgangers er gemiddeld een carrière van zes jaar op nahielden vooraleer ze op pensioen werden gestuurd, werd de pensioenleeftijd van de Golf 7 eind vorig jaar verhoogd. Zijn debuut maakte hij trouwens 2012. Geen welverdiende rust na zes jaar dus, maar een verlenging van zijn carrière met nog enkele jaren…

Waarom kiest Volkswagen niet voor een volledig nieuw model?

Daar zijn heel wat redenen voor. In de wandelgangen wordt er gefluisterd dat na Dieselgate in Wolfsburg de knip op de portemonnee ging, en dat elke euro dus twee keer wordt omgedraaid voor hij wordt uitgegeven. De investering in een volledig nieuw model komt dus te vroeg.

Daarnaast is sinds deze maand de nieuwe verbruiksmeting ingevoerd, de WLTP-cyclus. Volledig nieuwe modellen moeten vanaf nu volgens die WLTP-cyclus worden gemeten, die hogere cijfers oplevert dan de vorige NEDC-cyclus. Een facelift vlak voor de invoering van de nieuwe cyclus geeft weer iets langer respijt. Maar dat laatste gerucht willen ze bij Volkswagen bevestigen noch ontkennen.

Ten slotte is er natuurlijk de klassieke reden voor een facelift: met enkele minimale ingrepen kan je de levensduur van een model met enkele jaren verlengen en oogt dat model weer een pak frisser. Dat geldt zeker voor de Golf: met zijn scherpe lijnen ziet hij er als herboren uit. En daarbij: de Golf 6 was in feite ook een doorgedreven facelift van de Golf 5.

Wat werd er precies gefacelift?

De grootste weggevers zijn de (optionele) led-koplampen, die de vorige xenonexemplaren vervangen. De horizontale lijn in het radiatorrooster loopt nu naadloos door in die koplampen. De dagrijlichten zijn voortaan standaard van leds voorzien, en de bumpers werden hertekend. Achteraan krijgen de lichten nu standaard altijd led-technologie, waarbij de richtingaanwijzers als optie sequentieel kunnen knipperen.

En in het interieur?

Daar zijn er twee aandachttrekkers – waarvoor je telkens in de buidel moet tasten: het Discover Pro-infotainmentsysteem is voortaan 9,2 duim groot, neemt nu zowat de hele breedte van de middenconsole in, en kan voortaan met handgebaren worden bediend, net als in de… BMW 5- en 7-Reeks. Een leuk gadget, maar verre van een must-have, zo ondervonden we na onze testweek.

Daarnaast kan het instrumentenpaneel voortaan worden gedigitaliseerd: het Active Info Display geeft recht voor je neus de klassieke tellers weer in combinatie met de navigatiekaart, rijgegevens, muziekgegevens, enzovoort. Beter voor de concentratie als je op de baan bent, maar opnieuw geen noodzakelijke optie. Belangrijker vonden wij de intuïtieve werking van het infotainmentsysteem en de integratie met Apple CarPlay en Android Auto.

Welke motor is die 1.5 TSI precies?

Kort samengevat: de vervanger van de 1.4 TSI. Dat lijkt erop te wijzen dat de downsizing-trend bij Volkswagen lijkt te keren. De kleinere maar krachtige turboblokjes beloofden even veel vermogen maar bleken in de praktijk vaak meer te verbruiken omdat ze steviger werden aangesproken. Deze 1.5 TSI zorgt dus voor meer longinhoud, al neemt dat niet weg dat de 1.4 TSI momenteel gewoon nog in de catalogus blijft staan.

De 1.5 TSI is binnenkort verkrijgbaar in een versie met 130 pk, maar wij reden met de 150 pk-versie, die dankzij cilinderuitschakeling wanneer de motor niet belast wordt een verbruik van 4,9 l/100 km belooft in combinatie met de DSG7-automaat met dubbele koppeling. Wij klokten bij stadsverkeer af op 7,3 l/100 km, na langere snelwegritten bedroeg ons verbruik 6,5 l/100 km.

Hoe rijdt de Golf met 1.5 TSI?

Die benzinemotor is in de eerste plaats een discreet blok, dat gedempt en trillingsvrij zijn werk doet. Pas hoger in de toeren is zijn ronk duidelijker hoorbaar in het interieur. Dat is trouwens niet zijn favoriete toerentalgebied: het maximumkoppel van 250 Nm staat paraat vanaf 1.500 tpm, waarna hij lineair accelereert. In lage en middelhoge toeren laat hij dus het beste van zichzelf zien. Het koppel benutten is dus de boodschap.

Dat heeft de DSG7-automaat met dubbele koppeling goed begrepen, want ook de versnellingsbak heeft een voorkeur voor de lagere toeren. Hij schakelt snel en discreet, en is vooral een verademing in stadsverkeer. Duw je het gaspedaal echter wat flukser in, dan breng je de DSG wel eens van de wijs.

Wat moet ik verder nog weten?

Dat deze Golf voorbeeldig stuurt. Niet sportief – daar doen met name de Peugeot 308 en Ford Focus nog steeds beter – maar gehoorzaam en gezwind. Het weggedrag blijft te allen tijde stabiel, en ook comfortabel: de demping weet oneffenheden efficiënt onder de mat te vegen. Daarnaast dat de afwerkingskwaliteit op hoog niveau staat. De sfeer blijft naar goede gewoonte wat Teutoons, maar de gebruikte materialen zijn van hoog niveau en het geheel voelt solide aan. En ten slotte dat de veiligheidsvoorzieningen werden uitgebreid: de klassiekers zoals een aanrijdingswaarschuwing met voetgangerherkenning zijn aanwezig, en worden aangevuld met fileassistentie, een uitgebreide parkeerhulp en een automatisch remmanoeuvre wanneer de chauffeur onwel wordt.

Hoeveel kost hij?

De Volkswagen Golf 1.5 TSI staat in de catalogus vanaf € 27.250, en is bij ons alleen verkrijgbaar in combinatie met de DSG-automaat. Het jammere nieuws? Heel wat van de nieuwigheden die bij deze facelift geïntroduceerd werden, staan op de optielijst. Voeg ze toe, en het prijskaartje kan stevig oplopen. Ons testexemplaar had bijvoorbeeld een totaalfactuur van € 38.464…

Besluit?

Geen Golf 8, deze facelift van de Golf 7, althans niet aan de buitenkant. Maar ook al blijft het platform ongewijzigd, de technologische update en de update onder de motorkap zorgen er wel voor dat de Golf weer helemaal mee is met zijn tijd. Verder beklemtoont deze 1.5 TSI waarom de Golf als referentie in zijn segment wordt beschouwd: hij scoort op alle vlakken goed, van comfort over afwerking tot rijgedrag. Alleen komt die referentie met een stevig prijskaartje…