Video: Van dit wereldrecord gaat je gezicht smelten!

Met een 8 liter grote W16 met vier turbo’s, een vermogen van 1.500 pk en een monsterkoppel van 1.600 Nm kan de Bugatti Chiron, de opvolger van de legendarische Veyron zowat alle auto’s op deze planeet aan. Zijn topsnelheid? Die is… begrensd op 420 km/u. Of hij dat met moeite haalt? Nee hoor: voormalig F1-piloot Juan Pablo Montoya demonstreerde deze week hoe de Chiron in net geen 42 seconden vanuit stilstand 400 km/u haalt en weer netjes terug tot stilstand komt. Acceleraties en remmanoeuvres waar je gezicht vaan gaan smelten: in deze video.